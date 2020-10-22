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На фігурантку справи про вбивство Шеремета Кузьменко знову надягли електронний браслет

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На фігурантку справи про вбивство Шеремета Кузьменко знову надягли електронний браслет
На обвинувачену у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета лікарку і волонтерку Юлію Кузьменко вдруге надягли електронний браслет.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона повідомила в Фейсбуці, виклавши відповідне фото.

"Мене знову новим гаджетом ощасливили", - написала Кузьменко.

На фігурантку справи про вбивство Шеремета Кузьменко знову надягли електронний браслет 01

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Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

21 жовтня суд продовжив всім трьом підозрюваним запобіжний захід. Таким чином, музикант Андрій Антоненко залишиться в СІЗО як мінімум до 19 грудня.

Після оголошення рішення біля будівлі суду сталися сутички. Активісти спробували перекрити виїзд автозаку з Антоненком. Постраждала як мінімум 1 людина. Поліція відкрила кримінальну справу за статтею про втручання в діяльність працівників правоохоронних органів.

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Топ коментарі

  • NonCFist
    _Бандиты в форме и судейских рясах напали на патриотов Украины! Что должны сделать украинцы с врагами народа и Украины?
  • Rostyslav Komarnytsky
    Мені справді цікаво, доки буде продовжуватися цей театр повного абсурду. Цікаво, скільки часу можна тримати під вартою, тобто ураженого у правах, гарантований Конституцією громадянина, провина якого не доведена. Ба, мало того, аргументів, щоб тримати під вартою саме його, зовсім немає.
  • NonCFist
    _Врагам Украины плевать на агрументы, они руководствуются не законом, и тем паче не справедливостью, а злым умыслом, желанием причинить боль конкретным украинцам и Украине в целом. Распять Украину. Говорить с ними глупо и бессмысленно, их нужно уничтожать физически.
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