Кабмін змінив главу Держархбудінспекції Федоренка і відсторонив керівників двох містобудівних відомств

Кабінет Міністрів України усунув Юрія Васильченка з посади голови Державної інспекції містобудування (ДІМ) і Олексія Башкірова з поста глави Державної сервісної служби містобудування України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Крім того, втратило чинність розпорядження про тимчасове виконання зобов'язань голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України Богданом Федоренком, повідомляється на "Урядовому порталі".

Як повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело, близьке до уряду, відсторонення у відомствах відбуваються щоб уникнути звинувачень у тиску згаданих чиновників на правоохоронні органи і дотримання процедури в ході проведених слідчих дій.

Раніше в травні 2020 року Кабмін призначив Васильченка главою ДІМ, звільнивши його з посади голови ДАБІ, яку він обіймав з березня 2020 р.

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