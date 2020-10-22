Якщо генпрокурор не буде показувати результати, я можу запропонувати іншу кандидатуру, - Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський підкреслює, що якщо генеральний прокурор Ірина Венедіктова не буде показувати нормальні серйозні результати боротьби з корупцією, то він може запропонувати іншу кандидатуру на цю посаду.
Про це він сказав в інтерв'ю чотирьом українським телеканалам, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Якщо генеральний прокурор не показуватиме результати, я можу вплинути, і запропонувати іншу кандидатуру", - підкреслив Зеленський.
Президент додав, що "до Нового року ми домовилися показати серйозні результати".