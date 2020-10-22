"Голови можуть полетіти", - Зеленський про відставки в Кабміні
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Президент Володимир Зеленський не виключає відставок у Кабінеті міністрів України. Найближчим часом він оцінить досягнуті окремими міністерствами результати.
Про це глава держави заявив в інтерв'ю українським телеканалам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Як підкреслив президент, слабким міністрам доведеться піти з уряду.
"Голови можуть полетіти. Це правда. Але не тому, що хтось із депутатів має погані відносини з тим чи іншим міністром. Найближчим часом ми подивимося на результати разом із прем'єром і дійсно когось може не бути", - зазначив він.