У Польщі заборонили аборти через порушення розвитку плоду

Конституційний суд Польщі заборонив переривати вагітність через хворобу або дефект розвитку плода. З цієї причини в країні робили 98% усіх абортів. Тепер вагітність можна перервати тільки в разі зґвалтування, інцесту або загрози життю і здоров'ю матері.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ВВС.

Конституційний суд Польщі вирішив, що переривання вагітності через хворобу плода нагадує те, як з людьми поводилася Нацистська Німеччина.

"Положення, яке легалізує євгенічну практику в області права на життя ненародженої дитини і робить право на життя ненародженої дитини залежним від його здоров'я, несумісне з Конституцією", - сказала керівниця Конституційного суду країни Юлія Пржілебська.

Польське законодавство щодо абортів і так є одним із найсуворіших в Європі. Саме дефекти в розвитку плода були причиною 98% усіх абортів, які були зроблені в країні за останні роки.

Активісти і правозахисники, які протестували проти посилення законодавства, заявляють, що наслідком такого рішення Конституційного суду стане подальше зростання кількості підпільних абортів, жертвами яких можуть стати тисячі польських жінок.

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