У Польщі заборонили аборти через порушення розвитку плоду
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ВВС.
Конституційний суд Польщі вирішив, що переривання вагітності через хворобу плода нагадує те, як з людьми поводилася Нацистська Німеччина.
"Положення, яке легалізує євгенічну практику в області права на життя ненародженої дитини і робить право на життя ненародженої дитини залежним від його здоров'я, несумісне з Конституцією", - сказала керівниця Конституційного суду країни Юлія Пржілебська.
Польське законодавство щодо абортів і так є одним із найсуворіших в Європі. Саме дефекти в розвитку плода були причиною 98% усіх абортів, які були зроблені в країні за останні роки.
Активісти і правозахисники, які протестували проти посилення законодавства, заявляють, що наслідком такого рішення Конституційного суду стане подальше зростання кількості підпільних абортів, жертвами яких можуть стати тисячі польських жінок.