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"Слуга народу" розпадеться на 2-3 партії, - нардеп СН Потураєв

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"Слуга народу" розпадеться на 2-3 партії, - нардеп СН Потураєв
Депутат СН Микита Потураєв передбачає, що до наступних парламентських виборів його політична сила може розпастися на 2-3 партії.

Про це Потураєв сказав в інтерв'ю виданню Lb.ua, інформує Цензор.НЕТ.

"Думаю, що на наступних виборах, коли б вони не відбулися, від "Слуги народу" піде як мінімум 2, а то й 3 сили. Одна з них буде безпосередньо "Слуга народу", а дві або як мінімум одна - нова сила", - сказав він.

За словами Потураєва, всередині фракції СН зараз є праві центристи, ліві центристи і люди, яким все одно, як себе називати - аби орієнтуватися на президента Зеленського.

"Є лівоцентристи, правоцентристи, є ті, хто орієнтується безпосередньо на президента. І тут як він їм скаже, так вони, власне, і будуть себе позиціонувати. Скаже, що тепер ми соціалісти, значить, будуть соціалістами. Скаже, що тепер знову лібертаріанці, будуть знову лібертаріанцями. Немає ніякого значення", - пояснив Потураєв.

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Топ коментарі

  • Вальд Ще
    Период полуроспада погода, как у дерьма.
  • John Pollack
    только у них рейтинг будет как и у бывших регионалов .) Практически нулевой )
  • Марія Клименко
    Вы просто рассосётесь по своим прежним местам работы. Опять станете безработными, нянями, фотографами, тамадами и прочими шутами квартальными. "Слуга народа" распадется на 2-3 партии, - нардеп СН Потураев - Цензор.НЕТ 2659
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