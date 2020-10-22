На Закарпатті відвернули спробу вивезення 4 картин в Румунію, - Держприкордонслужба. ФОТО

Чотири картини, які, можливо, мають культурну чи історичну цінність, виявили в пункті пропуску "Дякове" прикордонники Мукачівського загону спільно з працівниками митниці.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Вивезти полотна з України намагався наш 42-річний співвітчизник, який прибув у пункт пропуску мікроавтобусом "Мерседес Спринтер". Картини виявили серед особистих речей українця під час поглибленого огляду транспортного засобу.





Зараз картини вилучено та передано на експертизу, яка і встановить їхню культурну чи історичну цінність.

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