"1000 гривень за голосування за потрібного кандидата", - Нацполіція ліквідувала в Києві "мережу" з підкупу виборців. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 22 жовтня, оперативники управління стратегічних розслідувань у Києві спільно зі слідчими поліції Києва під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури викрили осіб під час отримання коштів для подальшого підкупу виборців. Крім цього, у зловмисників вилучили список із зазначенням громадян, які мають намір продати свої голоси за конкретного кандидата.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в департаменті стратегічних розслідувань НПУ.

У повідомленні зазначається: "Поліцейські встановили, що до організації "мережі" підкупу виборців причетні кандидати в депутати від однієї з політичних сил і його помічник. За голос вони пропонували 1000 гривень: 500 гривень - до виборів і стільки ж після надання підтвердження про голосування за конкретного кандидата.

Вирішується питання про затримання зловмисників у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України, повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу".

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