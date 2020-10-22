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"1000 гривень за голосування за потрібного кандидата", - Нацполіція ліквідувала в Києві "мережу" з підкупу виборців. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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"1000 гривень за голосування за потрібного кандидата", - Нацполіція ліквідувала в Києві "мережу" з підкупу виборців. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сьогодні, 22 жовтня, оперативники управління стратегічних розслідувань у Києві спільно зі слідчими поліції Києва під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури викрили осіб під час отримання коштів для подальшого підкупу виборців. Крім цього, у зловмисників вилучили список із зазначенням громадян, які мають намір продати свої голоси за конкретного кандидата.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в департаменті стратегічних розслідувань НПУ.

У повідомленні зазначається: "Поліцейські встановили, що до організації "мережі" підкупу виборців причетні кандидати в депутати від однієї з політичних сил і його помічник. За голос вони пропонували 1000 гривень: 500 гривень - до виборів і стільки ж після надання підтвердження про голосування за конкретного кандидата.

Вирішується питання про затримання зловмисників у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України, повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу".

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1000 гривень за голосування за потрібного кандидата, - Нацполіція ліквідувала в Києві мережу з підкупу виборців 01
1000 гривень за голосування за потрібного кандидата, - Нацполіція ліквідувала в Києві мережу з підкупу виборців 02
1000 гривень за голосування за потрібного кандидата, - Нацполіція ліквідувала в Києві мережу з підкупу виборців 03

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Топ коментарі

  • Чайка Київ
    Віктор Алекса"1000 гривен за голосование за нужного кандидата", - Нацполиция ликвидировала в Киеве "сеть" по подкупу избирателей - Цензор.НЕТ 7677
  • Гыг с Вами
    "1000 гривен за голосование за нужного кандидата", - Нацполиция ликвидировала в Киеве "сеть" по подкупу избирателей - Цензор.НЕТ 5280
  • Георгий Мокрицкий 2d2dca70
    Українці, схаменіться! У вас всі погані, всі корупціонери! А ви- святий простий народ. Насправді - ні! Частина совка не те що проголосує за оту тисячу грн, а рідну матір продасть... Дивимся на СЕБЕ, панове!
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