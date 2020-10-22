Новини • Агресія Росії проти України, Хабарники

На Одещині командир роти і старшина однієї з частин ЗСУ упіймалися на хабарі 200 дол. від підлеглого, - військова прокуратура. ФОТО

3 60115
В Одеській області правоохоронці задокументували протиправну діяльність командира роти матеріального технічного забезпечення однієї з військових частин ЗС України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу військової прокуратури Південного регіону.

На Одещині командир роти і старшина однієї з частин ЗСУ упіймалися на хабарі 200 дол. від підлеглого, - військова прокуратура 01

"Встановлено, що військовослужбовець за непритягнення до дисциплінарної відповідальності, узгодження відповідних внутрішніх документів, необхідних військовослужбовцям для подальшого вступу до військових вишів і інші "послуги", вимагав від підлеглих від 200 до 500 дол. хабаря", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Співробітника СБУ затримано на хабарі в $5 тис. За розшук вкраденого автомобіля в Харкові, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Так, за непроведення службового розслідування стосовно військовослужбовця К., у зв'язку з порушенням ним порядку несення військової служби, і не ініціювання його переведення з військової служби за контрактом на строкову військову службу, командир роти, за пособництва старшини роти цієї ж частини, вимагав хабар у сумі 200 доларів.

На Одещині командир роти і старшина однієї з частин ЗСУ упіймалися на хабарі 200 дол. від підлеглого, - військова прокуратура 02

22 жовтня, перебуваючи на території військової частини в Одесі, зловмисники отримали другу частину обумовленої суми хабаря в розмірі 3 тис. гривень.

На Одещині командир роти і старшина однієї з частин ЗСУ упіймалися на хабарі 200 дол. від підлеглого, - військова прокуратура 03

Проводяться обшуки за місцем роботи та проживання фігурантів, по завершенні яких буде вирішено питання про затримання підозрюваних у порядку ст. 208 КПК України. Крім того, зазначеним особам готується повідомлення про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, та клопотання до суду про обрання запобіжного заходу.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Nickol Nickols
    Контрактная Украинская армия постепенно превращается в советскую армию Украины. На Одесчине командир роты и старшина одной из частей ВСУ попались на взятке 200 долл. от подчиненного, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 6591
  • Речь Брежнева
    Доллар уже 1/5 ??? На Одещині командир роти і старшина однієї з частин ЗСУ упіймалися на хабарі 200 дол. від підлеглого, - військова прокуратура - Цензор.НЕТ 3052
    На Одещині командир роти і старшина однієї з частин ЗСУ упіймалися на хабарі 200 дол. від підлеглого, - військова прокуратура - Цензор.НЕТ 2781
  • Владимир fd08a616
    Фу,нищеброд...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини