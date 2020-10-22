ЄС ввів санкції проти глави військової розвідки РФ Костюкова за хакерську атаку на парламент Німеччини в 2015 р.

Євросоюз у четвер ввів санкції стосовно голови російської військової розвідки Ігоря Костюкова, заявивши, що він несе відповідальність за хакерську атаку на парламент Німеччини в 2015 році.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Євросоюз у своєму офіційному журналі повідомив, що наклав санкції на главу військової розвідки (ГРУ) Костюкова у зв'язку з нападом, унаслідок якого були викрадені електронні листи з офісу канцлера Німеччини Ангели Меркель.

Санкції також поширюються на Дмитра Бадіна, якого підозрюють в організації атаки, і на 85-й головний центр спецоперацій ГУ Генштабу.

Санкції передбачають заборону на поїздки і заморожування активів. Також громадянам і компаніям з країн ЄС заборонено надавати фігурантам списку грошові кошти.

З урахуванням останнього рішення загальна кількість фізичних осіб і юридичних осіб, проти яких діють обмежувальні заходи через кібератаки проти ЄС або його країн-членів, досягло 8 і 4 відповідно.

"Європейський Союз як і раніше глибоко зацікавлений в тому, щоб зберегти кіберпростір спільним, відкритим, стабільним, мирним і безпечним, і тому знову заявляє про необхідність зміцнювати міжнародне співробітництво для забезпечення заснованого на правилах порядку в цій сфері", - сказано в пресрелізі ЄС.

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