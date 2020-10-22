Москва блокує роботу ТКГ вже майже три місяці, - Україна в ОБСЄ

Росія вже майже три місяці блокує конструктивну роботу в рамках Тристоронньої контактної групи (ТКГ), вимагаючи від України імплементації політичних положень Мінських домовленостей, і не виконавши, при цьому, передбачених Мінськом безпекових зобов’язань.

Про це постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк заявив під час засідання Постійної ради ОБСЄ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ми щотижня слухаємо в цій залі заяви делегації РФ, у яких російська сторона намагається звинуватити Україну у, нібито, невиконанні політичних положень Мінських домовленостей. Однак насправді саме російська сторона продовжує блокувати роботу політичної робочої групи ТКГ вже майже три місяці, перешкоджаючи будь-якому обговоренню практичних питань, що входять до її порядку денного, та заважаючи виконанню відповідних положень Загальних узгоджених висновків нормандського саміту у Парижі 2019 року", - заявив Цимбалюк.

Очільник місії України при ОБСЄ вказав, що усі три основні мінські документи (Мінський протокол, Мінський меморандум та Комплекс заходів) "починають з низки конкретних положень у сфері безпеки, які необхідно виконати, щоб просуватися далі".

Цимбалюк виступив із закликом до російської сторони розблокувати конструктивну роботу ТКГ та її робочих груп.

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