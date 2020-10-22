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Трамп заявив, що на виборах президента США голосуватиме достроково

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Трамп заявив, що на виборах президента США голосуватиме достроково
Президент США Дональд Трамп планує віддати свій голос у межах дострокового голосування на виборах глави держави.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє агентство Associated Press із посиланням на Білий дім.

Очікується, що Трамп проголосує в суботу особисто на дільниці в місті Вест-Палм-Біч, розташованій неподалік від його приватної резиденції в Мар-а-Лаго.

Рік тому президент США змінив свою прописку - з Нью-Йорка на Мар-а-Лаго у Флориді, де дострокове голосування на дільницях стартувало ще в понеділок.

Віцепрезидент США Майк Пенс також скористається таким форматом голосування. Він, як очікується, віддасть свій голос на дільниці в штаті Індіана в п'ятницю.

Минулого тижня в США була зареєстрована рекордна явка на достроковому голосуванні на президентських виборах - свої голоси віддали понад 17 млн ​​американців.

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Топ коментарі

  • Zelya Vsyo
    У Трампа свой избирательный участок. Не мешайте ему, а то покусает. Трамп заявил, что на выборах президента США будет голосовать досрочно - Цензор.НЕТ 5223
    Трамп заявил, что на выборах президента США будет голосовать досрочно - Цензор.НЕТ 4575
  • Ави
    по почте, молодец...
  • Серафим Полубес b2c3ffad
    Трамп проголосует раньше, чтобы успеть здриснуть в расею в день выборов...
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