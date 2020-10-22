Причини авіакатастрофи Ан-26 під Чугуєвом встановлено, - Уруський

Урядова комісія з розслідування катастрофи АН-26 встановила причини аварії. Після встановлення причин комісія завершує свою роботу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав голова комісії, віцепрем'єр-міністр, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.

Він зазначив, що в четвер, 22 жовтня комісія схвалила попередній звіт про результати розслідування. Цей документ буде оприлюднено на засіданні Кабінету Міністрів України від 28 жовтня.

Уруський назвав основні причини катастрофи, які змогла встановити комісія.

"Комісія виявила системні порушення в організації польотів. Мається на увазі від командування Повітряних сил у бригаду, де сталася ця трагедія", - повідомив віцепрем'єр-міністр.

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За його словами, були встановлені як основні причини катастрофи, так і побічні. Так, серед низки причин є як помилки пілотів, так і технічні несправності літака, а саме відмова системи ПРТ-24 (система "граничного регулювання температури").

Уруський зазначив, що ця технічна несправність призвела до нештатної ситуації на борту, але не повинна була привести до аварії літака. При цьому людський фактор зіграв не останню роль.

"На превеликий жаль, комісія підтверджує, що під час польотів, не тільки цього - останнього, а й інших, було дуже багато порушень, зокрема з боку екіпажу і керівників польоту", - констатував він

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа.Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами Харківського університету Повітряних сил ЗС України.

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. На сайті вишу оприлюднили список загиблих.

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Вижив В'ячеслав Золочевський - курсант 133-ї навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.