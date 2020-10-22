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Мінекономрозвитку розкритикувало закупівлю Києвом 200 білоруських автобусів

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Мінекономрозвитку розкритикувало закупівлю Києвом 200 білоруських автобусів
Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарство не підтримує рішення КМДА закупити 200 білоруських автобусів без тендера.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило міністерство на сайті .

"Мінекономіки категорично не підтримує рішення про закупівлю КМДА в лізинг 200 автобусів виробництва білоруського заводу МАЗ без оголошення тендеру і без залучення вітчизняних виробників. Такий підхід є дискримінаційним, суперечить національним інтересам і принципам вільної прозорої конкуренції", - наголошується в релізі.

З огляду на те, що органи місцевого самоврядування самостійно приймають рішення про здійснення закупівель, Мінекономіки вже опрацьовує питання врегулювання на законодавчому рівні неможливості повторення такої ситуації, сказано в повідомленні.

"До доробку можливих механізмів будуть залучені профільні асоціації та учасники ринку", - зазначило міністерство.

Як повідомлялося, 20 жовтня Київ отримав 50 нових автобусів виробництва Мінського автомобільного заводу (МАЗ), до кінця 2020 року буде поставлено ще 150. Згадані 200 автобусів місто придбало на умовах лізингу, 50 із них вже вийшли на маршрути.

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Топ коментарі

  • Kenwood HiFi
    Финансирование преступного режима, на эти деньги картофельный фюрер купит у крпемлевского шизика спецсредства для борьбы против своего народа, это печально (
  • Andriy Mudryk 595a92f2
    правильно нехай свої заводи сидять без замовлень, будемо лукавому давати ринок збуту його мотлоху
  • 5 копійок
    Кличко міг би закупити і українські автобуси.
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