Пасинок Медведчука відсвяткував весілля: серед гостей - Суркіси, Козак, депутат СН Холодов і скандальний забудовник Столар. ФОТОрепортаж
Про це йдеться в матеріалі програми "Схеми", інформує Цензор.НЕТ.
Урочистість відбулася в столичному ресторані "Маячок".
Одним із перших привітати молодих приїхав президент ФК "Динамо" Ігор Суркіс - партнер дружини Медведчука Оксани Марченко в енергетичних компаніях "Прикарпаттяобленерго" і "Львівобленерго".
Незабаром до нього приєднався брат, депутат ОПЗЖ Григорій Суркіс.
Також на святі був ще один депутат ОПЗЖ, один із найближчих соратників Медведчука Тарас Козак. Він приїхав з цивільною дружиною Наталією Лавренюк, яка є бізнес-партнеркою Оксани Марченко в російській нафтовидобувній компанії.
Був на святі і депутат "Слуги народу" Андрій Холодов. Його дружина Катерина Шаховська - кума дружини Медведчука Оксани Марченко.
Також журналісти помітили на відео зі свята, яке гості викладали в соцмережі, людину, схожу на депутата ОПЗЖ, скандального столичного забудовника Вадима Столара.
Гостей на весіллі розважали Володимир Данилець і Володимир Моїсеєнко, Макс Барських, "Время и Стекло", Світлана Лобода і Вєрка Сердючка.