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Пасинок Медведчука відсвяткував весілля: серед гостей - Суркіси, Козак, депутат СН Холодов і скандальний забудовник Столар. ФОТОрепортаж

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Син дружини Віктора Медведчука від першого шлюбу Богдан Марченко відсвяткував весілля. Привітати молодих прийшли соратники по ОПЗЖ Суркіси і Козак, депутат СН Холодов, скандальний забудовник Столар.

Про це йдеться в матеріалі програми "Схеми", інформує Цензор.НЕТ.

Урочистість відбулася в столичному ресторані "Маячок".

Пасинок Медведчука відсвяткував весілля: серед гостей - Суркіси, Козак, депутат СН Холодов і скандальний забудовник Столар 01Пасинок Медведчука відсвяткував весілля: серед гостей - Суркіси, Козак, депутат СН Холодов і скандальний забудовник Столар 02

Одним із перших привітати молодих приїхав президент ФК "Динамо" Ігор Суркіс - партнер дружини Медведчука Оксани Марченко в енергетичних компаніях "Прикарпаттяобленерго" і "Львівобленерго".

Незабаром до нього приєднався брат, депутат ОПЗЖ Григорій Суркіс.

Пасинок Медведчука відсвяткував весілля: серед гостей - Суркіси, Козак, депутат СН Холодов і скандальний забудовник Столар 03Пасинок Медведчука відсвяткував весілля: серед гостей - Суркіси, Козак, депутат СН Холодов і скандальний забудовник Столар 04

Також на святі був ще один депутат ОПЗЖ, один із найближчих соратників Медведчука Тарас Козак. Він приїхав з цивільною дружиною Наталією Лавренюк, яка є бізнес-партнеркою Оксани Марченко в російській нафтовидобувній компанії.

Пасинок Медведчука відсвяткував весілля: серед гостей - Суркіси, Козак, депутат СН Холодов і скандальний забудовник Столар 05Пасинок Медведчука відсвяткував весілля: серед гостей - Суркіси, Козак, депутат СН Холодов і скандальний забудовник Столар 06

Був на святі і депутат "Слуги народу" Андрій Холодов. Його дружина Катерина Шаховська - кума дружини Медведчука Оксани Марченко.

Пасинок Медведчука відсвяткував весілля: серед гостей - Суркіси, Козак, депутат СН Холодов і скандальний забудовник Столар 07

Також журналісти помітили на відео зі свята, яке гості викладали в соцмережі, людину, схожу на депутата ОПЗЖ, скандального столичного забудовника Вадима Столара.

Пасинок Медведчука відсвяткував весілля: серед гостей - Суркіси, Козак, депутат СН Холодов і скандальний забудовник Столар 08

Гостей на весіллі розважали Володимир Данилець і Володимир Моїсеєнко, Макс Барських, "Время и Стекло", Світлана Лобода і Вєрка Сердючка.

Пасинок Медведчука відсвяткував весілля: серед гостей - Суркіси, Козак, депутат СН Холодов і скандальний забудовник Столар 09

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Топ коментарі

  • Король Літр
    ОПЗЖ - холуи московские, подмяли под себя все облэнерго, все газовые и нефтяные месторождения. И на эти украденные у народа денежки устраивают себе миллионные свадьбы и покупают яхты за 200 млн. А лохторату своему недалекому на своих телеканалах втирают, что "бандеровцы и патриоты всё украли и развалили". И народ им верит.
  • Николай Влад
    ублюдки
  • 18c49ed2
    Пасинок Медведчука відсвяткував весілля: хто прийшов привітати - Цензор.НЕТ 63
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