Зеленський хоче, щоб в Україні провели Олімпіаду

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для України амбітною спортивною метою є проведення Олімпійських ігор.

Про це він сказав на зустрічі з видатними українськими спортсменами в Донецькій області, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Треба зрозуміти, які для цього кроки потрібно робити - і робити дуже швидко. Якщо це багато коштує - можна говорити про об'єднання і проводити (Олімпійські ігри. - Ред.) з іншою країною", - сказав Зеленський.

Президент вважає, що проведення Олімпіади матиме символічне значення і приверне в країну іноземних туристів.

"Нам потрібен спортивний "Оскар", нам потрібна мета", - сказав Зеленський.

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До 30 липня керівник Офісу президента України Андрій Єрмак на нараді повідомив, що за дорученням президента Зеленського Офіс глави держави спільно з НОК опрацьовує питання приїзду в Україну глави Міжнародного олімпійського комітету. Він зазначив, що це було б гарною можливістю показати підготовку країни до того, щоб стати одним з учасників конкурсу на проведення Олімпійських ігор.

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт тоді повідомив, що президент НОК Бубка працює над питанням участі України в конкурсі на проведення Олімпійських ігор 2028-го або 2030 року.

16 липня президент Зеленський на зустрічі з міністром спорту і главою НОК доручив розробити стратегічний план, щоб претендувати на проведення Олімпійських ігор в Україні.