Новини • Коронавірус і карантин

Вакцину створювали на наші гроші, держава не виділила ні копійки, - розробник української вакцини Фаворов

15 22362
Вакцину створювали на наші гроші, держава не виділила ні копійки, - розробник української вакцини Фаворов
Українська вакцина проти коронавірусу була задумана як "прототип прототипу". Якщо її створення не знайде розуміння в суспільстві, розробники відмовляться від цього проєкту.

Про це заявив в ефірі токшоу один з розробників української вакцини Михайло Фаворов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

"Які клінічні дослідження? Вакцина створювалася на наші власні кошти. Держава не виділила ні копійки. Поки показано тільки, що з неї (вакцини - ред.) можна зробити, якщо будуть серйозні внески", - сказав Фаворов.

Він також розповів, в чому вбачає унікальність свого препарату.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держава в повному обсязі профінансує виготовлення української вакцини від коронавірусу, - Степанов

У студії розпочалася бурхлива дискусія про долю майбутньої української вакцини, а один з учасників програми обізвав Фаворова "аферистом".

""Я не впевнений, що з настроєм і особливо з манерою спілкування з вашими товаришами у нас буде якась вакцина. Через пів року могла би бути вакцина. Але якщо вам не подобається, не треба. Я прилетів за свої гроші - мені ніхто не платив", - відповів на це Фаворов.

"Наша (українська - ред.) вакцина від самого початку була задумана як поки не вакцина - це поки навіть... прототип прототипу, скажімо так. Від самого початку замислювалася як традиційна вакцина. Ви добре, напевно, знаєте, що всім новонародженим в Україні прищеплюють гепатит В. Наша вакцина побудована за тим самим принципом. Ми створили білок - рекомбінантний білок (виробляється в E. coli, тобто паличкоподібній бактерії), який є в нормальному людському організмі, так би мовити, який перебуває з нами в симбіозі. Ймовірно, я думаю, він може бути переведений в інший носій, що буде розглядатися вже після наближення до виробництва (вакцини - ред.). І на цей білок було показано вироблення антитіл".

Читайте: Доклінічна фаза випробування української вакцини проти коронавірусу пройдена успішно, - Степанов

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президентові Зеленському представили результати доклінічної фази дослідження препарату-претендента на звання української вакцини проти COVID-19. Президент назвав вакцину "унікальною".

За словами Фаворова, випробування української вакцини на людях можуть почати через 3 місяці, готовий препарат - отримати через рік.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що держава в повному обсязі профінансує виготовлення української вакцини.

Всього в світі зараз розробляється близько 180 вакцин проти коронавірусу.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Scorpman Y
    В связи с информацией опубликованной Офисом Президента Украины о представлении президенту Украины Зеленскому результатов "...доклінічної фази дослідження оригінального українського кандидата у вакцини" * разъясняем президенту и правительству Украины, что представленный в качестве "Один із розробників - міжнародний експерт у галузі охорони здоров'я та епідеміології, доктор медичних наук Михайло Фаворов " не является специалистом по микробиологии или вирусологии.
    Проживающий в Атланта, штат Джорджия, США Михаил Фаворов окончил ФГБУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова» где получил специальность "врач-стоматолог". Имеет почетное звание "доктор наук" присвоенное New York Academy of Sciences за благотворительный взнос в 5000$. Представляемая им фирма "DiaPrep System Ink" не ведет никакой специализированной научной деятельности и не имеет лабораторного центра для ее проведения.
    Основной вид деятельности - маркетинг, реклама, продвижение медицинских препаратов. * https://www.president.gov.ua/news/prezidentu-predstavili-rezultati-doklinichnoyi-fazi-doslidzh-64733
  • Scorpman Y
    Основной вид деятельности - маркетинг, реклама, продвижение медицинских препаратов. *
    "Наша (украинская. - Ред.) вакцина изначально была задумана как пока не вакцина - это пока даже ... прототип прототипа, скажем так.
    "презЕдент назвал вакцину "уникальной". Вакцину создавали на наши деньги, государство не выделило ни копейки, - разработчик украинской вакцины Фаворов - Цензор.НЕТ 4287

    что тут добавить.. зеЛо-42 - таки полный ...зе-лох, уникальный!))
  • Scorpman Y
    и суть всего "действа" - получить бабло от этого зеЛоха-42:
    "Пока показано только, что из нее (вакцины. - Ред.) можно сделать, если будут серьезные взносы", - сказал Фаворов. " Вакцину создавали на наши деньги, государство не выделило ни копейки, - разработчик украинской вакцины Фаворов - Цензор.НЕТ 3120
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини