Вакцину створювали на наші гроші, держава не виділила ні копійки, - розробник української вакцини Фаворов

Українська вакцина проти коронавірусу була задумана як "прототип прототипу". Якщо її створення не знайде розуміння в суспільстві, розробники відмовляться від цього проєкту.

Про це заявив в ефірі токшоу один з розробників української вакцини Михайло Фаворов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

"Які клінічні дослідження? Вакцина створювалася на наші власні кошти. Держава не виділила ні копійки. Поки показано тільки, що з неї (вакцини - ред.) можна зробити, якщо будуть серйозні внески", - сказав Фаворов.

Він також розповів, в чому вбачає унікальність свого препарату.

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У студії розпочалася бурхлива дискусія про долю майбутньої української вакцини, а один з учасників програми обізвав Фаворова "аферистом".

""Я не впевнений, що з настроєм і особливо з манерою спілкування з вашими товаришами у нас буде якась вакцина. Через пів року могла би бути вакцина. Але якщо вам не подобається, не треба. Я прилетів за свої гроші - мені ніхто не платив", - відповів на це Фаворов.

"Наша (українська - ред.) вакцина від самого початку була задумана як поки не вакцина - це поки навіть... прототип прототипу, скажімо так. Від самого початку замислювалася як традиційна вакцина. Ви добре, напевно, знаєте, що всім новонародженим в Україні прищеплюють гепатит В. Наша вакцина побудована за тим самим принципом. Ми створили білок - рекомбінантний білок (виробляється в E. coli, тобто паличкоподібній бактерії), який є в нормальному людському організмі, так би мовити, який перебуває з нами в симбіозі. Ймовірно, я думаю, він може бути переведений в інший носій, що буде розглядатися вже після наближення до виробництва (вакцини - ред.). І на цей білок було показано вироблення антитіл".

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президентові Зеленському представили результати доклінічної фази дослідження препарату-претендента на звання української вакцини проти COVID-19. Президент назвав вакцину "унікальною".

За словами Фаворова, випробування української вакцини на людях можуть почати через 3 місяці, готовий препарат - отримати через рік.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що держава в повному обсязі профінансує виготовлення української вакцини.

Всього в світі зараз розробляється близько 180 вакцин проти коронавірусу.