На будівництві "Борисполя" "розпиляли" 37 мільйонів, - СБУ. ФОТОрепортаж
Про це повідомляє пресцентр СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
За даними слідчих, топменеджер аеропорту "Бориспіль" організував "схему" на закупівлю послуг з капітального будівництва об'єктів інфраструктури.
"Під час виконання договірних зобов’язань із будівництва транспортних споруд представники генпідрядника вступили у змову із топменеджментом аеропорту. У 2017-18 роках вони спільно фальсифікували обсяги виконаних робіт та поставлених будівельних матеріалів.
Потім ділки провели безтоварні операції через низку комерційних структур, що мають ознаки фіктивності. У такий спосіб вони перевели у готівку майже 37 мільйонів державних коштів та безпідставно сформували податковий кредит з ПДВ на понад 6 млн грн", - йдеться в повідомленні.
У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 212 та ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, правоохоронці провели обшуки в офісних та житлових приміщеннях фігурантів справи.
"Під час слідчих дій вилучено документацію та електронні носії, які містять інформацію про проведені незаконні операції. Також вилучено нотатки і чернетки із записами, які підтверджують незаконних характер здійснених оборудок", - зазначили в СБУ.