ВООЗ зафіксувала черговий рекорд із COVID-19: у всьому світі за день захворіли 423,8 тис. осіб, найбільше - в Європі

Всесвітня організація охорони здоров'я зафіксувала за минулу добу 423 819 нових випадків коронавірусу - найбільше від початку пандемії.

Про це свідчить статистика на сайті ВООЗ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Як наголошується, найбільше нових випадків інфікування підтверджено в країнах Європи - 193 831.

Всього на планеті від COVID-19 протягом доби померли 6424 людини.

З початку пандемії, за даними ВООЗ, зафіксовано вже 41 104 946 випадків коронавірусу, в тому числі 1 128 325 летальних.

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Як повідомлялося, в Україні станом на 22 жовтня лабораторно підтверджені 322 79 випадків COVID-19, з них за добу - 7053.