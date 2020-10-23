Байден про лідера КНДР Кім Чен Ина: "Хороший друг" Трампа насправді просто бандит

Головний політичний суперник чинного президента США Дональда Трампа на майбутніх виборах і лідер демократичної партії Джо Байден назвав главу Північної Кореї Кім Чен Ина бандитом і заявив, що той є "хорошим другом Трампа".

Як інформує Цензор.НЕТ про посиланням на Лігу, про це він розповів під час дебатів, передає CNN.

"Він (Дональд Трамп - ред.) легітимізував Північну Корею, говорив про свого "хорошого друга", який насправді бандит, просто бандит, і говорив про те, що все покращиться. А тепер у них є ракети, які можуть досягти території США набагато швидше, ніж раніше", - підкреслив Байден.

На питання, чи готовий він зустрітися з Кім Чен Ином особисто, лідер демократів відповів, що це було б можливо за умови, що той буде готовий "скоротити ядерний потенціал своєї країни" і Північна Корея стане вільною від ядерної зброї.

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У відповідь на промову Байдена Трамп заявив, що саме "налагодження робочих відносин з північнокорейським лідером" дозволило свого часу уникнути ядерної війни між США і Північною Кореєю.

11 вересня 2020 року американський журналіст опублікував два листи Кім Чен Ина Трампу, в яких лідер КНДР зізнається, що не може забути їхні зустрічі на саміті в Сінгапурі.