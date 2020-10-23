Новини

Байден звинуватив Трампа в бажанні порозумітися з "розбійниками" - РФ, Китаєм і Північною Кореєю

2 86034
Байден звинуватив Трампа в бажанні порозумітися з "розбійниками" - РФ, Китаєм і Північною Кореєю
Кандидат у президенти США про демократів Джо Байден розкритикував главу держави Дональда Трампа за спроби налагодити хороші особисті стосунки з лідерами країн, які вважаються суперниками Вашингтона.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив під час теледебатів.

"Він прагне порозумітися з розбійниками - з Росією, Китаєм, КНДР і одночасно - свариться з нашими союзниками", - сказав Байден.

Трамп же підкреслив, що "порозумітися з лідерами інших країн - це добре, а не погано".

На це Байден відреагував, відповівши, що "у нас були хороші відносини і з Гітлером доти, поки він не захопив Європу".

Також читайте: Байден про лідера КНДР Кім Чен Ина: "Хороший друг" Трампа насправді просто бандит

Байден розкритикував підхід Трампа до ядерної проблеми КНДР, заявивши, що якби цим займався він, то став би сідати за стіл переговорів тільки в обмін на обіцянку Пхеньяна скорочувати свій ядерний арсенал.

Трамп констатував, що за вісім років, протягом яких Байден був віцепрезидентом США, Вашингтону нічого не вдалося зробити для вирішення проблеми КНДР.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Геракл Платонович
    Алеша...когда вы уже начнёте постить под своими ВЛАСОВСКИМИ ТРЯПКАМИ?
    Ваше мнение и ваши влажные детские мечты тут никого не интересуют!
    Водки нет! Идите домой...
  • Геракл Платонович
    А Трамп молодой Аполлон?)
    У вас русявых от Байдена ПРИГОРАЕТ в области седалища...и это хорошо!
  • Михайло Сергієнко
    Расию уже в глаза разбойником называют!
    Жиря, готовь шампанское. Будешь пить за Байдена.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини