Байден звинуватив Трампа в бажанні порозумітися з "розбійниками" - РФ, Китаєм і Північною Кореєю
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив під час теледебатів.
"Він прагне порозумітися з розбійниками - з Росією, Китаєм, КНДР і одночасно - свариться з нашими союзниками", - сказав Байден.
Трамп же підкреслив, що "порозумітися з лідерами інших країн - це добре, а не погано".
На це Байден відреагував, відповівши, що "у нас були хороші відносини і з Гітлером доти, поки він не захопив Європу".
Байден розкритикував підхід Трампа до ядерної проблеми КНДР, заявивши, що якби цим займався він, то став би сідати за стіл переговорів тільки в обмін на обіцянку Пхеньяна скорочувати свій ядерний арсенал.
Трамп констатував, що за вісім років, протягом яких Байден був віцепрезидентом США, Вашингтону нічого не вдалося зробити для вирішення проблеми КНДР.