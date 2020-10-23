Байден звинуватив Трампа в бажанні порозумітися з "розбійниками" - РФ, Китаєм і Північною Кореєю

Кандидат у президенти США про демократів Джо Байден розкритикував главу держави Дональда Трампа за спроби налагодити хороші особисті стосунки з лідерами країн, які вважаються суперниками Вашингтона.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив під час теледебатів.

"Він прагне порозумітися з розбійниками - з Росією, Китаєм, КНДР і одночасно - свариться з нашими союзниками", - сказав Байден.

Трамп же підкреслив, що "порозумітися з лідерами інших країн - це добре, а не погано".

На це Байден відреагував, відповівши, що "у нас були хороші відносини і з Гітлером доти, поки він не захопив Європу".

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Байден розкритикував підхід Трампа до ядерної проблеми КНДР, заявивши, що якби цим займався він, то став би сідати за стіл переговорів тільки в обмін на обіцянку Пхеньяна скорочувати свій ядерний арсенал.

Трамп констатував, що за вісім років, протягом яких Байден був віцепрезидентом США, Вашингтону нічого не вдалося зробити для вирішення проблеми КНДР.