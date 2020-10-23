За добу від COVID-19 померла 121 особа, 2 680 - одужали, виявлені рекордні 7 517 нових випадків

В Україні станом на ранок п'ятниці, 23 жовтня, зафіксовано 7 517 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу. Це найвищий показник добової захворюваності в Україні з початку пандемії.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, повідомляє Цензор.НЕТ.

Всього з початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 322 879 осіб.

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Харківській області (693), Києві (635), Одеській (571), Хмельницькій (471), Житомирській (426) і Запорізькій (402) областях.

За добу одужали 2 680 пацієнтів, всього з початку пандемії - 137 578 осіб. Протягом минулої доби помер 121 раніше хворий. Всього з початку пандемії померли 6 164 особи. Всього в Україні станом на ранок 23 жовтня на COVID-19 хворіють 186 654 осіб, що на 4 716 осіб більше, ніж добою раніше.

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