COVID-19: країни Європи почали скасовувати традиційні різдвяні ярмарки

У країнах Європи почали поступово скасовувати традиційні різдвяні ярмарки через ситуацію з коронавірусом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляють європейські ЗМІ.

Зокрема, відмовилися від проведення цього року одного з найвідоміших ярмарків у Франції - в Страсбурзі. Минулого року його відвідали два мільйони людей.

У грудні теж не відбудеться ярмарок у Берліні, який у середньому щорічно відвідують близько одного мільйона людей.

Тим часом, радник при шотландському уряді в галузі охорони здоров'я Джейсон Літч закликав усіх готуватися до "цифрового Різдва" цього року.

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"Різдво не буде таким, як зазвичай. Ми не будемо збиратися великими групами, коли збирається кілька сімей. Для цього року подібне - фантастика. Але я сподіваюся, що якщо нам вдасться знизити показники, то, можливо, ми зможемо більш-менш нормально провести Різдво "- сказав Літч.

Раніше повідомлялося, що влада Ірландії, зі свого боку, ввела жорсткі обмеження в рамках боротьби проти вірусу, щоб спробувати нормалізувати ситуацію найближчими тижнями. Це б дозволило не вводити серйозні обмежувальні заходи на Різдво.

В останні тижні в країнах Європи повідомляють про зростання захворюваності на коронавірус, зокрема рекордно високих показниках за час пандемії. При цьому в багатьох державах служби охорони здоров'я наростили кількість проведених тестувань на COVID-19.