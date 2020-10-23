"Слуга народу" Леонов заявив, що ніякої "тиші" на фронті немає: "По нам було випущено 4 снаряди. Військові кажуть, що провокації щодня!"

Депутат "Слуги народу" Олексій Леонов після візиту в зону ООС вважає, що "тепер ми точно знаємо, які існують проблеми в зоні бойових дій".

Нардеп Олексій Леонов, який за закликом президента Володимира Зеленського разом з сотнею колег зі "Слуги народу" вирушив на день на лінію розмежування вогню на Донбасі, пише в Facebook, що окупанти щодня порушують перемир'я. Близько 10 днів назад він писав, що глава держави "виконав обіцянку на початку каденції про припинення вогню", передає Цензор.НЕТ.

Одеський нардеп розповів, що, прибувши в зону ООС, вони розділилися на групи по 10 осіб. Сам він потрапив в 54-ту бригаду ЗСУ, "вирушив у найбільш небезпечну зону, де ворог максимально близько (відстань до противника близько 130 метрів)", і провів ніч з військовими на позиції.

"Звичайно, я уявляв, в яких складних умовах наші хлопці стоять на передовій. Але саме ця поїздка допомогла побачити все своїми очима: ночували в землянках, пересувалися на військовому транспорті, виходили на позиції. Не було ніяких привілеїв! Тепер ми точно знаємо, які існують проблеми в зоні бойових дій і розробляємо стратегію щодо їх усунення.

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Коротка хронологія подій

По прибуттю на місце розділилися на групи по 10 осіб.

Потрапив в "54 бригаду"

Вибрав позицію на найближчу добу.

Відправився в найбільш небезпечну зону, де ворог максимально близько (відстань до противника близько 130 метрів).

На місці нас розділили по одному. Ніч провели з нашими військовими на позиції.

За час перебування по нашій позиції було випущено 4 снаряди: два рази з підствольного гранатомета і два рази з РПГ.

Дякувати Богу, всі живі.

Військові кажуть, що провокації відбуваються щодня!

Дякую нашим хлопцям за теплий прийом. Ви - наші герої. Слава Україні!" - повідомив Леонов.









Як повідомляв Цензор.НЕТ, 21 жовтня група депутатів СН вирушила на Донбас. Одні депутати розповіли про триваючі обстріли, інші - про те, що жителі регіону вдячні владі за дотримання режиму тиші.

22 жовтня на Донбас з робочою поїздкою вирушив і президент Володимир Зеленський.