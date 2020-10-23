"Слуга народу" Леонов вперше за час роботи виїхав на лінію фронту і став зрадофілом, дізнавшись, що найманці РФ стріляють щодня, - Бутусов

Два тижні тому "слуга народу" Олексій Леонов запевняв усіх, що припинення вогню на Донбасі вже відбулося.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, коментуючи розповідь "слуги народу" Олексія Леонова про те, як він потрапив під обстріл під час перебування в зоні ООС.

"Слуга народу" Олексій Леонов вперше за час роботи виїхав на одну ніч на фронт і ... став зрадофілом! Леонов написав пост, як потрапив під обстріл в 54-й механізованій бригаді, і дізнався, що так звані "провокації" - це обстріли росіянами українських військовослужбовців на українській землі. І написав, що відбуваються обстріли щодня! Це як же розуміти - Леонов заперечує припинення вогню? Адже всього два тижні тому Леонов запевняв усіх, що припинення вогню вже відбулося! Це ж зрада! Уявляєте, до чого вони додумаються, якщо цих учасників бойових дій на цілий тиждень відправити на передову? Замість Трускавця - до К-2, Майора, Борсука, Ведмідя і до Да Вінчі відрядити по взводу депутатів, кожному виписати брку і бк, і як заряджальники б попрацювали, спостерігачі, це ж які обрії відкриються! Ось де креатив", - запропонував журналіст.

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Раніше "слуга народу" Леонов розповів, що потрапив під обстріл у зоні ООС: "Дякувати Богу, всі живі. Військові кажуть, що провокації відбуваються щодня".

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 21 жовтня група депутатів СН вирушила на Донбас. Одні депутати розповіли про триваючі обстріли, інші - про те, що жителі регіону вдячні владі за дотримання режиму тиші.

22 жовтня на Донбас з робочою поїздкою вирушив і президент Володимир Зеленський.