Держкомтелерадіо заборонив ввезення з РФ трьох дитячих книг через спотворення історії та пропаганди держави-агресора
Про це йдеться в повідомленні пресслужби відомства, передає Цензор.НЕТ.
"Держкомтелерадіо відмовив ПП "Видавництво "Махаон-Україна" у ввезенні на територію України з метою розповсюдження трьох дитячих книг російського видавництва "Азбука-Аттикус", які пропагують державу-агресора, комуністичний тоталітарний режим і його символіку", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, не дано дозвіл на ввезення з метою реалізації дитячої книги "Транспорт" серії "Развиваем малыша", яка презентує малюкам російський танк і комуністичну символіку. В іншій книзі для маленьких читачів "Копилка бесценных знаний: Изобретения, факты, открытия" глава про перші супутники Землі та освоєння космічного простору за часів СРСР ілюструється державним прапором РФ, що вводить в оману дітей і приписує державі-агресору чужі заслуги.
Крім того, книга під назвою під назвою "А почему небо голубое?", яка також не отримала дозволу на ввезення, пропонує дітям пізнавати світ через призму реалій, міфів і символів держави-агресора. Окремі її сторінки присвячені розлогому опису російського державного прапора, який, за інтерпретацією авторів, символізує і благородство, і чесність, і мужність, і ще велику кількість чеснот.
Зазначається, що загалом, починаючи 2017 року, Держкомтелерадіо видало 29 004 дозволи на ввезення видавничої продукції та 4 162 відмови у видачі дозволів.