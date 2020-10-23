Трамп звинуватив Байдена в отриманні $3,5 млн від Росії
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це чинний президент США сказав під час дебатів із Байденом, які транслює телеканал NBC.
"Джо отримав $ 3,5 млн доларів від Росії, був у дружніх стосунках з мером Москви, він повинен пояснити це. Я ніяких грошей від Росії не отримував", - заявив Трамп.
Він вкотре зазначив, що жорсткіше за всіх своїх попередників на посту президента ставиться до Росії.
У свою чергу Байден заявив: "Я не брав ні копійки в жодного зарубіжного джерела. Я опублікував свої податкові декларації за всі 22 роки. Ви - жодної".
Говорячи про роботу свого сина в українській компанії Burisma, колишній віцепрезидент заявив, що "там не було нічого неетичного".
Нагадаємо, що перебуваючи на посаді віцепрезидента США Байден використовував свій вплив, щоб домогтися звільнення Віктора Шокіна з посади генпрокурора України. Республіканці вважають, що Байден зробив це, тому що не хотів, щоб генпрокурор розслідував справу, пов'язану з Burisma. У цій компанії працював Хантер Байден. Сам Джо Байден запевняв, що робив це, бо вважав Шокіна корумпованим чиновником.
Восени 2019 року в США розгорівся політичний скандал навколо розмови Трампа і президента України Володимира Зеленського. Причиною стали публікації ЗМІ про те, що президент США тиснув на Зеленського, щоб той почав розслідування щодо Байдена і його сина. Розслідування повинно було торкнутися ролі Байдена в звільненні генерального прокурора України Шокіна, який розслідував діяльність компанії Burisma. Очікувалося, що це розслідування мало торкнутися і діяльності Хантера Байдена.
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Трамп неодноразово закликав з'ясувати, яким чином молодший Байден отримав високу посаду в Burisma, не маючи при цьому ніякого досвіду в управлінні компаніями.