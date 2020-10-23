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Харківська залізнична лікарня відмовляється приймати хворих на COVID-19 через брак персоналу та обладнання

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Харківська залізнична лікарня відмовляється приймати хворих на COVID-19 через брак персоналу та обладнання
У Харківській залізничній лікарні стверджують, що не готові приймати хворих на коронавірус. Їх заклад починає приймати з понеділка, 26 жовтня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН".

Медики кажуть, що у них бракує засобів захисту та обладнання: апаратів штучного дихання на всю лікарню лише п’ять. Крім того, у закладі немає жодного інфекціоніста, а медсестри та санітарки масово звільняються з роботи. Тільки за останню добу заяви на звільнення подали близько двадцяти людей.

Перекваліфікувати дві залізничні лікарні Харкова місцева влада вирішила ще тиждень тому, щоб розвантажити переповнені опорні медзаклади міста. Там додаткові ліжка ставлять просто у коридорах і холах.

"Величезна проблема з киснем. У нас, на жаль, є лише 16 точок для підключення кисню. Якщо нам планували відкрити 30 ліжок, то це взагалі не відповідає ні стандартам, ні логіці якісної медичної допомоги", - наголосив медичний директор Харківської лікарні на залізничному транспорті №1 Ігор Пасюра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Харкові розгорнуто понад 140 додаткових ліжок для пацієнтів із COVID-19, навантаження надмірне, - міськрада

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Топ коментарі

  • Alex Rud 242a485c
    летите в шарите как ваш губернатор там есть и места и персонал, лохи харьковские учитесь лечится у гепы
  • ALEX SUROVV
    А что Гепа не построил харьковчанам больницы? Идите значит садитесь вокруг памятника жюкова и ждите бабушку с косой. Или просите Гепу чтобы взял вас на свой самолет который летит в Берлин к фошиздам и гейропейцам лечится.
    Самое веселое что кацапы и их прихвостини все время грозятся *павтарить* и приехать в Берлин на танках, а сами летят в Берлин на своих частных самолетах в елитные немецкие клиники лечиться. А лохи с колорадскими ленточками стоящие перед ними на коленях подыхают на улицах.
  • Storm UA
    Гепа же говорил что в Харькове ковида нет и не будет.
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