Байден перемагає в останніх дебатах: 53% проти 39%, - CNN

Близько 53% опитаних після останніх передвиборчих дебатів у США вважають, що на них переміг кандидат від демократів Джо Байден.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN.

Водночас 39% опитаних зазначили, що на дебатах переміг Трамп.

73% американців також заявили, що критика Трампа з боку Байдена була справедливою, тоді як критику Байдена з боку Трампа підтримали 50% опитаних.

Однак останні дебати не дуже змінили переваги виборців і їхні плани щодо голосування на президентських виборах. Рейтинг Байдена після дебатів зріс лише на 1% - до 56%, а Трампа, відповідно, знизився на 1% - до 41%.

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