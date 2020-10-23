Новини

Байден перемагає в останніх дебатах: 53% проти 39%, - CNN

6 22994
Байден перемагає в останніх дебатах: 53% проти 39%, - CNN
Близько 53% опитаних після останніх передвиборчих дебатів у США вважають, що на них переміг кандидат від демократів Джо Байден.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN.

Водночас 39% опитаних зазначили, що на дебатах переміг Трамп.

73% американців також заявили, що критика Трампа з боку Байдена була справедливою, тоді як критику Байдена з боку Трампа підтримали 50% опитаних.

Однак останні дебати не дуже змінили переваги виборців і їхні плани щодо голосування на президентських виборах. Рейтинг Байдена після дебатів зріс лише на 1% - до 56%, а Трампа, відповідно, знизився на 1% - до 41%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп звинуватив Байдена в отриманні $3,5 млн від Росії

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Рома Маестро
    БАЙДЕН НЕ ПОДВЕДИ!!! ПОРА ЗАКАНЧИВАТЬ ВСЕМИРНУЮ ЭПОХУ КЛОУНОВ!!!
  • Шрек Баблокат
    надеюсь, Байден победит, и Украина станет получать от США реальное летальное оружие, самолеты, корабли и др вооружения, потому что мы - "Форт Украина" и мы защищаем границу цивилизованного мира от бесноватого Фюрера и его рускамирских орков..
  • Сергей Титаренко 7980c65d
    Батько Байден, чекаємо на перемогу.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини