Притула і Дубінський з'ясували стосунки в ефірі 1+1: "Мерзенник заробляв на фейках проти Революції Гідності!" "Тупа тварина!". ВIДЕО
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Нардеп "Слуги народу" Олександр Дубінський і кандидат в мери Києва Сергій Притула на підвищених тонах поговорили в прямому ефірі політичного шоу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, словесна перепалка почалася після того, як Дубінський поставив запитання Притулі про кількість ліній метрополітену в Києві.
"Я з вашого дозволу, дозволю собі не відповідати на питання людини, яку я вважаю абсолютним мерзенником, - звернувся Притула до ведучої, -"Людини, яка створювала фейки під час Революції гідності, коли гинули люди. Я дуже здивований присутністю цього покидька у вашій студії. Я з гігієнічних мотивів, не буду опускатися до спілкування з цим чоловіком".
"Коли тупа тварина балотується в мери Києва - це прикро тому, що кияни цього не заслужили", - відреагував Дубінський.
Відео ТСН