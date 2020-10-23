Новини

Притула і Дубінський з'ясували стосунки в ефірі 1+1: "Мерзенник заробляв на фейках проти Революції Гідності!" "Тупа тварина!". ВIДЕО

47 953221
Нардеп "Слуги народу" Олександр Дубінський і кандидат в мери Києва Сергій Притула на підвищених тонах поговорили в прямому ефірі політичного шоу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, словесна перепалка почалася після того, як Дубінський поставив запитання Притулі про кількість ліній метрополітену в Києві.

"Я з вашого дозволу, дозволю собі не відповідати на питання людини, яку я вважаю абсолютним мерзенником, - звернувся Притула до ведучої, -"Людини, яка створювала фейки під час Революції гідності, коли гинули люди. Я дуже здивований присутністю цього покидька у вашій студії. Я з гігієнічних мотивів, не буду опускатися до спілкування з цим чоловіком".

"Коли тупа тварина балотується в мери Києва - це прикро тому, що кияни цього не заслужили", - відреагував Дубінський.

Відео ТСН

Читайте також: "Не заздри, лоху", - "слуга народу" Дубінський відповів тим, хто критикував його за неправильну парковку. ФОТО

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Роман с камнем
    "З мотивів гігієни не буду відповідати на питання цього покидька", - "Когда тупое животное баллотируется в мэры Киева - это обидно", - Притула і Дубінський у прямому ефірі - Цензор.НЕТ 1010
  • Василий СПРУТ
    Дубинский -- говорящее тупорылое очко бени "З мотивів гігієни не буду відповідати на питання цього покидька", - "Когда тупое животное баллотируется в мэры Киева - это обидно", - Притула і Дубінський у прямому ефірі - Цензор.НЕТ 2843
  • Роман с камнем
    "З мотивів гігієни не буду відповідати на питання цього покидька", - "Когда тупое животное баллотируется в мэры Киева - это обидно", - Притула і Дубінський у прямому ефірі - Цензор.НЕТ 2430
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини