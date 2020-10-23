За добу коронавірус виявили у 287 співробітників МВС, більшість в Києві і Чернігівській області
3785
Станом на ранок п'ятниці, 23 жовтня, лабораторно підтвердили 287 нових випадків захворюваності COVID-19.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
Найбільша кількість правоохоронців з підтвердженим діагнозом COVID-19 зареєстровано: в Чернігівській області (+18), в Сумській області (+16), в Запорізькій області (+15) та в Києві (+29).
Всього з початку пандемії COVID-19 захворіло 10 483 правоохоронців МВС, одужали - 9670, померли - 26.