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Україна 25 жовтня переходить на зимовий час

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Україна 25 жовтня переходить на зимовий час
В Україні 25 жовтня скасовується дія літнього часу з переведенням годинникової стрілки на одну годину назад.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України.

"25 жовтня 2020 року о 4 (четвертій) годині за київським часом скасовується дія літнього часу з переведенням годинникової стрілки на 1 (одну) годину назад", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 року № 509 "Про порядок обчислення часу на території України" з урахуванням порядку обчислення часу, що діє в країнах Європи з 1996 року, Уряд України постановив запровадити на території України такий порядок обчислення часу: час другого часового поясу (київський час) з переведенням щорічно годинникової стрілки в останню неділю березня о 3 годині на 1 годину вперед і в останню неділю жовтня о 4 годині на 1 годину назад.

Також читайте: Стефанчук зареєстрував у Раді законопроєкт про відмову від сезонного переведення годинника

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Топ коментарі

  • Стронг Рок
    Все постепенно отказываются от этой глупости и Евросоюз в том числе.
    Решение уже принято.
  • Стронг Рок
    Европейцы больше не хотят переводить часы. Страны Евросоюза планируют отказаться от перехода на летнее и зимнее время в 2021-м году.
    Большинство жителей ЕС поддерживают отмену этой практики, которая выглядит все более устаревшей, а изначальные аргументы в ее пользу все больше ослабевают на фоне технологических изменений.
    Итак, Европейский парламент поддержал позицию о том, чтобы отменить перевод стрелок. Решение пока не окончательное, но оно станет основой для обсуждения со странами ЕС для подготовки соответствующего закона.
  • Стронг Рок
    Утром свет выключаем на час раньше, когда на работу собираемся.
    Вечером свет включаем на час раньше, когда с работы приходим.
    В чём экономия, брат? Україна 25 жовтня переходить на зимовий час - Цензор.НЕТ 2029
    ЕС уже принял решение от об отказе от этой глупости.
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