На сьогодні жодна виборча дільниця не забезпечена приладами температурного скринінгу і дезінфекторами, - Денісова
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на брифінгу в п'ятницю в Києві.
"На сьогодні жодна дільниця не забезпечена (температурним. - Ред.) скринінгом і дезінфікуючими розчинами, щоб людина могла ними скористатися", - повідомила Денісова.
За її словами, на виборчих дільницях запевняють, що в п'ятницю вони будуть забезпечені і приладами для проведення температурного скринінгу, і дезінфекторами.
Денісова висловила надію, що всі виборчі дільниці будуть забезпечені необхідними засобами, "щоб потім не сталося такого, що в рази буде збільшуватися кількість хворих на коронавірус після цих виборів".
Вона повідомила, що в день виборів представники Уповноваженого з прав людини будуть моніторити ситуацію на виборчих дільницях на предмет дотримання епідеміологічних правил.
"Ми будемо перевіряти 25 жовтня як реалізуються карантинні заходи, щоб людина потрапляла на дільницю тільки в масці, щоб, безумовно, був скринінг температурний", - сказала Денісова.