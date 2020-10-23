На сьогодні жодна виборча дільниця не забезпечена приладами температурного скринінгу і дезінфекторами, - Денісова

На ранок п'ятниці жодну виборчу дільницю не забезпечили приладами для проведення температурного скринінгу і дезінфекторами.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на брифінгу в п'ятницю в Києві.

"На сьогодні жодна дільниця не забезпечена (температурним. - Ред.) скринінгом і дезінфікуючими розчинами, щоб людина могла ними скористатися", - повідомила Денісова.

За її словами, на виборчих дільницях запевняють, що в п'ятницю вони будуть забезпечені і приладами для проведення температурного скринінгу, і дезінфекторами.

Денісова висловила надію, що всі виборчі дільниці будуть забезпечені необхідними засобами, "щоб потім не сталося такого, що в рази буде збільшуватися кількість хворих на коронавірус після цих виборів".

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Вона повідомила, що в день виборів представники Уповноваженого з прав людини будуть моніторити ситуацію на виборчих дільницях на предмет дотримання епідеміологічних правил.

"Ми будемо перевіряти 25 жовтня як реалізуються карантинні заходи, щоб людина потрапляла на дільницю тільки в масці, щоб, безумовно, був скринінг температурний", - сказала Денісова.