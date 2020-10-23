Коронавірус може стати сезонним, як грип, а вакцина, можливо, його повністю не знищить, - вчений

Головний науковий радник уряду Великої Британії Патрік Валланс вважає, що коронавірус може стати сезонними захворюванням, як грип, а вакцина, можливо, не зможе повністю зупинити поширення COVID- 19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNBC.

Валланс зазначив, що вакцина може допомогти хіба що зменшити тяжкість захворювання і ймовірність зараження, проте повністю вірус побороти не зможе.

"Це захворювання буде поширюватися і носити ендемічний характер, це моя найкраща оцінка", - підкреслив він.

За словами вченого, тільки одна людська хвороба "дійсно викорінилася" завдяки високоефективній вакцині, і це була віспа.

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"Зараз ми у винятковій ситуації, коли існує принаймні вісім вакцин, які проходять досить великі клінічні дослідження по всьому світу. ... Протягом наступних кількох місяців ми дізнаємося, чи є у нас вакцини, які дійсно захищають, і як довго вони захищають", - додав Валланс.