ЄС і США закликають Росію повернутися до переговорів щодо MH17: "298 жертв і їхні родичі заслуговують на справедливість"

Євросоюз і США закликають Росію повернутися до переговорів за участю Австралії та Нідерландів з розслідування катастрофи літака рейсу MH17 на Донбасі.

Відповідні заяви були оголошені під час засідання Постійної ради ОБСЄ 22 жовтня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"ЄС закликає Російську Федерацію продовжити тристоронні переговори між Австралією, Нідерландами та РФ щодо збитого літака рейсу MH17. Через понад шість років від цієї трагічної події 298 жертв та їхні найближчі родичі заслуговують на справедливість", - йдеться у заяві делегації Євросоюзу при ОБСЄ.

У ЄС також запевнили у підтримці усіх зусиль щодо встановлення істини відповідно до резолюції 2166 Ради Безпеки ООН.

Очільник місії США при ОБСЄ Джеймс Гілмор також закликав Росію повернутися до тристороннього переговірного формату.

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"Дозвольте мені запропонувати швидкий і простий крок для Росії, щоб відновити добру волю та відродити дух Гельсінського заключного акта: продовжити тристоронні переговори з Австралією та Нідерландами… Ми щиро погоджуємося з Євросоюзом - а також Швейцарією, Канадою та іншими, хто виступав тут сьогодні, - що після понад шести років після цієї трагедії 298 жертв та їх найближчі родичі заслуговують на справедливість", - заявив Гілмор.

Як повідомлося, 15 жовтня Росія заявила про неможливість подальшої участі в тристоронніх консультаціях з Австралією і Нідерландами з розслідування аварії малайзійського літака рейсу MH17 на Донбасі.

У відповідь міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок заявив, що шкодує про рішення Москви.

31 серпня в Нідерландах стартувала третя сесія судового процесу у справі збитого у небі над Донбасом літака рейсу МН17.

Окружний суд Гааги у березні цього року розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу МН17 у небі над Донбасом.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

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9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.