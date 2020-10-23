Жодних перешкод для отримання чергового траншу МВФ цього року поки немає: триває робочий процес, - Мінфін
Про це в інтерв'ю одному з видань розповів заступник міністра фінансів з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінфіну.
За його словами, раніше були певні занепокоєння з приводу відставки голови НБУ Смолія. Але зараз "вже все нормально".
За словами заступника міністра, жодних перешкод для того, щоб Україна могла отримати транш цього року, поки немає, і зараз триває робочий процес.
9 червня Рада директорів Міжнародного валютного фонду ухвалила 18-місячну програму stand-by для України з фінансуванням, еквівалентним 3,6 млрд SDR (близько 5 млрд доларів), спрямовану на допомогу Україні в подоланні наслідків пандемії COVID-19.
12 червня Україна отримала перший транш кредиту МВФ у рамках нової 18-місячної програми співпраці України і Фонду в розмірі 2,1 млрд доларів.