Країни "нормандської четвірки" і США повинні вимагати від РФ підписання договору з гарантіями повернення окупованих територій України, - Яценюк

У порядку денному є дві опції: або країни "нормандської четвірки" і США змусять Росію виконати "Мінськ" в українській інтерпретації, або поставлять РФ умову підписати новий міжнародно-правовий договір з гарантіями безпеки для України і повернення окупованих Донбасу і Криму.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив експрем'єр-міністр Арсеній Яценюк під час Київського безпекового форуму.

За словами Яценюка, "Мінськ" вже виконав своє основне завдання - зупинку широкомасштабної російської агресії проти України.

"Мінськ" не виконується тільки по одній причині – його не виконує Росія. В угод є дуже чіткий порушник – Путін", - підкреслив ексглава уряду.

Яценюк додав, що зараз на порядку денному лише кілька опцій: "Перша опція – це коли Нормандський формат, а саме: Україна, Німеччина, Франція і долучені до цього формату Сполучені Штати Америки - будуть мати єдину інтерпретацію Мінських угод і змусять Росію виконати "Мінськ" саме в українській інтерпретації".

Інший варіант, наголосив Арсеній Яценюк, – Україна, Німеччина й Франція разом зі США заявлять, що Росія не виконує і не збирається виконувати Мінські домовленості.

"Тоді ці країни разом з Україною повинні поставити вимогу Росії – підписати новий міжнародно-правовий договір, я підкреслюю - міжнародно-правовий договір, - з гарантіями безпеки для України, з гарантіями повернення Донецька, Луганська і Криму як суверенних територій української держави", - підкреслив голова КБФ.

"Я не вірю в можливість досягнути миру в Україні через розмови з Путіним і спроби в очах Путіна щось побачити. Що можна побачити в очах особи, якщо ці очі закривавлені? Очі Путіна закривавлені. Там ти нічого не побачиш, крім страждань, війни, поневолення і боротьби проти України", - підсумував Яценюк.