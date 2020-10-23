Голова Держгеокадастру пояснив, що буде з орендою паїв після земельної реформи

В інтерв’ю "Українській правді" Роман Лещенко описав механізми, за якими після запуску вільного продажу земель можна буде розривати договори емфітевзису.

В Україні оформлено понад 111 тисяч договорів емфітевзису, тобто довгострокового користування землею з правом відчуження, під які підпадають близько 600 тисяч гектарів аграрних угідь. У довгостроковій оренді перебуває, як мінімум, не менша площа. Такими юридичними інструментами за відсутності вільного обігу землі ховали фактичну купівлю-продаж паїв.

1 липня 2021 року в Україні буде запущено ринок землі. За словами голови Держгеокадастру Романа Лещенка, це може спричинити соціальний конфлікт. Адже земля стане значно дорожчою, ніж вона була на час оформлення оренди.

"Емфітевзис у 2016 році з точки зору вартості землі коштував умовних 500 доларів за гектар, а сьогодні він коштує 1 500 доларів за гектар", – каже Лещенко.

На думку чиновника, бенефіціари договорів не можуть почуватися спокійно. Емфітевзис є обмеженим речовим правом, і після смерті власника паю правонаступник зможе продати його третім особам.

Понад це, голова Держгеокадастру вважає, що в угодах з використанням генеральної довіреності є ознаки удаваного правочину. Лещенко вважає цілком можливим розривання таких договорів емфітевзису в судах.