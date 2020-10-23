"Бл#дь, гидко читати. Тести не роблять навіть контактним із симптомами. Плато, блін, у них!" - жителі Чернігова про слова головлікаря 2-ї лікарні Кухаря щодо ситуації з COVID-19

Головлікар чернігівської міської лікарні №2 Владислав Кухар заявив на нараді в мерії, що кількість людей, які захворіли на COVID-19, протягом останнього тижня зменшилась, якщо порівнювати з попереднім періодом . Його слова розкритикували в соціальних мережах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Чернігівське видання gorod.cn.ua написало, що за словами Кухаря, порівняно з минулим тижнем, ситуація з появою нових хворих вирівнюється, і Чернігів входить в так зване "плато", коли кількість нових хворих залишається незмінною.

Таку новину опублікували у фейсбук-групі "Чернігівський Кисіль", після чого жителі міста почали її коментувати.

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