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"Бл#дь, гидко читати. Тести не роблять навіть контактним із симптомами. Плато, блін, у них!" - жителі Чернігова про слова головлікаря 2-ї лікарні Кухаря щодо ситуації з COVID-19

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"Бл#дь, гидко читати. Тести не роблять навіть контактним із симптомами. Плато, блін, у них!" - жителі Чернігова про слова головлікаря 2-ї лікарні Кухаря щодо ситуації з COVID-19
Головлікар чернігівської міської лікарні №2 Владислав Кухар заявив на нараді в мерії, що кількість людей, які захворіли на COVID-19, протягом останнього тижня зменшилась, якщо порівнювати з попереднім періодом . Його слова розкритикували в соціальних мережах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Чернігівське видання gorod.cn.ua написало, що за словами Кухаря, порівняно з минулим тижнем, ситуація з появою нових хворих вирівнюється, і Чернігів входить в так зване "плато", коли кількість нових хворих залишається незмінною.

Таку новину опублікували у фейсбук-групі "Чернігівський Кисіль", після чого жителі міста почали її коментувати.

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Бл#дь, гидко читати. Тести не роблять навіть контактним із симптомами. Плато, блін, у них! - жителі Чернігова про слова головлікаря 2-ї лікарні Кухаря щодо ситуації з COVID-19 01
Бл#дь, гидко читати. Тести не роблять навіть контактним із симптомами. Плато, блін, у них! - жителі Чернігова про слова головлікаря 2-ї лікарні Кухаря щодо ситуації з COVID-19 02Бл#дь, гидко читати. Тести не роблять навіть контактним із симптомами. Плато, блін, у них! - жителі Чернігова про слова головлікаря 2-ї лікарні Кухаря щодо ситуації з COVID-19 03Бл#дь, гидко читати. Тести не роблять навіть контактним із симптомами. Плато, блін, у них! - жителі Чернігова про слова головлікаря 2-ї лікарні Кухаря щодо ситуації з COVID-19 04Бл#дь, гидко читати. Тести не роблять навіть контактним із симптомами. Плато, блін, у них! - жителі Чернігова про слова головлікаря 2-ї лікарні Кухаря щодо ситуації з COVID-19 05

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Топ коментарі

  • Лаур
    плять и это так везде , *****, "плато" плять у них...
  • Alex Nagorny
    вот только целку из себя плиз не стройте
  • рузана лозинг
    то, что жители Чернигова пользуються матом- очень важно. и цитировать их мат- сверхнеобходимпсть.
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