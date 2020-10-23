За добу від COVID-19 померли 14 киян, одужали - 185, виявлено 635 рекордних випадків, - Кличко

Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 33 135.

Про це в ході онлайн-брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу у нас - ще 635 хворих. Померли 14 осіб. Всього коронавірус забрав життя 656 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 33 135", - зазначив Кличко.

Серед захворілих 352 жінки віком від 18 до 84 років і 18 дівчаток від 3 місяців до 14 років. А також 247 чоловіків віком від 18 до 86 років і 18 хлопчиків від 10 місяців до 17 років. Захворіли в тому числі і 30 медиків.

У лікарні столиці госпіталізували 64 пацієнти. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

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Одужали за минулу добу 185 осіб. Всього коронавірус побороли 11 489 жителів Києва.

Найбільше випадків захворювання за минулу добу виявили в Деснянському районі - 115, Печерському - 96 і в Дніпровському районі - 88 випадків.