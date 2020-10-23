Ворог з початку доби один раз порушив режим припинення вогню на Донбасі, - Міноборони
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Окупанти з початку доби один раз порушили режим припинення вогню. Ворог застосував стрілецьку зброю поблизу н.п. Шуми.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
Станом на 12:00 поточної доби російські окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню на Луганському напрямку.
Так, близько 11:00, противник застосував стрілецьку зброю поблизу Шумів.
У відповідь на ворожу провокацію українські підрозділи вогонь не відкривали. Бойових втрат серед наших підрозділів немає.