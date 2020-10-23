Кремль про дебати Трампа і Байдена: Це було змагання в нелюбові до Росії

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков повідомив, що в Кремлі не дивилися дебати президента США Дональда Трампа і його суперника на виборах, колишнього віцепрезидента країни Джо Байдена.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Газета.Ru".

"Ми, зрозуміло, читали численні повідомлення в ЗМІ з цього приводу, але самі дебати не дивилися. Змагання в більшій нелюбові до Росії - це вже стало такою константою всіх виборчих процесів у США, на жаль. Ми прекрасно себе в цьому усвідомлюємо і можемо тільки висловити жаль", - сказав Пєсков.

Другі й останні дебати Трампа і Байдена відбулися 22 жовтня.

59-ті вибори президента США відбудуться 3 листопада. Демократів на виборах представлятиме колишній віцепрезидент країни Джозеф Байден, від республіканців виступить чинний глава держави Дональд Трамп.

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