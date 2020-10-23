ОАСК не став скасовувати опитування Зеленського в день виборів: Прав не порушує

Окружний адміністративний суд Києва вирішив не скасовувати оголошене президентом Володимиром Зеленським всеукраїнське опитування.

Про це повідомляє пресслужба суду, передає Цензор.НЕТ.

З відповідним позовом звертався житель Івано-Франківської області. У рішенні йдеться, що суд зобов'язаний надати правовий захист тільки за наявності реального порушення прав людини на момент звернення до суду.

"Оголошення будь-яким суб’єктом владних повноважень про свої наміри на вчинення будь-яких дій на майбутнє не може бути розцінене судом як дія, яка порушує право позивача. Виходячи з меж заявлених вимог та аналізу положень чинного законодавства суд дійшов висновку, що позов є необґрунтованим та недоведеним достатніми доказами, і відмовив позивачу у його задоволенні", - повідомили в суді.

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Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань". Пізніше Офіс Президента заявив, що опитування не матиме прямих юридичних наслідків, а є формою безпосередньої демократії.

14 жовтня Зеленський оголосив перше питання загальнонаціонального опитування. Президент запитав, чи потрібно запровадити довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах.

15 жовтня президент озвучив друге питання свого опитування, воно стосується створення вільної економічної зони на Донбасі.

16 жовтня глава держави назвав три фінальні питання. Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300? Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу? Чи потрібно Україні на міжнародному рівні порушити питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?

Того ж дня, 16 жовтня, глава держави анонсував додаткові питання, які можуть включити в наступні опитування. Серед них легалізація зброї і питання подвійного громадянства.

Представник Ради в Кабміні Василь Мокан розповів, що анкета на "опитуванні Зеленського" буде імітувати бюлетень

Заступниця голови фракції "СН" Євгенія Кравчук заявила, що опитування Зеленського оплатять меценати коштами "українського походження".

Головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що зробить все, щоб припинити проведення незаконного "опитування Зеленського".

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Нардеп "ЄС" Володимир В'ятрович направив офіційне звернення до глави Нацполіції із закликом покласти край будь-яким спробам незаконного впливу на виборців у день голосування 25 жовтня.