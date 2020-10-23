На Одещині ще три лікарні повністю перепрофілюють під лікування COVID-19: в найближчий місяць очікується різке збільшення кількості хворих, - ОДА

В Одесі ще три медичні заклади планують повністю перепрофілювати під лікування пацієнтів, інфікованих COVID-19. Таким чином, в регіоні вже 7 лікарень прийматимуть виключно хворих на коронавірусну хворобу.

Про це сьогодні на брифінгу заявив голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За його словами, згідно з прогнозами епідеміологів, у найближчий місяць очікується різке збільшення кількості хворих на коронавірус.

У зв'язку з цим, ухвалено рішення перепрофілювати виключно під лікування інфікованих COVID-19 сім лікарень регіону. Крім чотирьох установ, розташованих безпосередньо в Одесі, переобладнують три лікарні в районах області.

"Три лікарні Одеської області - виключно під лікування хворих на COVID-19. Це Дунайська обласна лікарня в місті Ізмаїлі, Чорноморська міська лікарня та Подільська центральна районна лікарня", - сказав Куций, додавши, що сьогодні відбудеться нарада з головними лікарями основних опорних осіб.

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За його словами, перепрофілювання семи медустанов регіону значно полегшить "маршрут пацієнта" для медиків та швидкої допомоги.

"Буквально сьогодні почнемо розробляти цей новий маршрут і на початку наступного тижня будемо його мати", - сказав голова ОДА.

Він підкреслив, що з власного досвіду знає про підступність COVID-19, зокрема, про те, які це захворювання має тяжкі та нестандартні наслідки. Як зазначив Куций, незважаючи на те, що сам він переніс захворювання в дуже легкій формі, відчуває ці наслідки й досі.