На Одещині ще три лікарні повністю перепрофілюють під лікування COVID-19: в найближчий місяць очікується різке збільшення кількості хворих, - ОДА
Про це сьогодні на брифінгу заявив голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
За його словами, згідно з прогнозами епідеміологів, у найближчий місяць очікується різке збільшення кількості хворих на коронавірус.
У зв'язку з цим, ухвалено рішення перепрофілювати виключно під лікування інфікованих COVID-19 сім лікарень регіону. Крім чотирьох установ, розташованих безпосередньо в Одесі, переобладнують три лікарні в районах області.
"Три лікарні Одеської області - виключно під лікування хворих на COVID-19. Це Дунайська обласна лікарня в місті Ізмаїлі, Чорноморська міська лікарня та Подільська центральна районна лікарня", - сказав Куций, додавши, що сьогодні відбудеться нарада з головними лікарями основних опорних осіб.
За його словами, перепрофілювання семи медустанов регіону значно полегшить "маршрут пацієнта" для медиків та швидкої допомоги.
"Буквально сьогодні почнемо розробляти цей новий маршрут і на початку наступного тижня будемо його мати", - сказав голова ОДА.
Він підкреслив, що з власного досвіду знає про підступність COVID-19, зокрема, про те, які це захворювання має тяжкі та нестандартні наслідки. Як зазначив Куций, незважаючи на те, що сам він переніс захворювання в дуже легкій формі, відчуває ці наслідки й досі.