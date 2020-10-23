Під час голосування виборці мають лише показати паспорт, а не передавати його в руки членам виборчкомів, - Степанов

Виборці повинні лише показати паспорт, а не передавати його в руки членам виборчих комісій.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив на брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Під час голосування виборець повинен показати документ, який підтверджує особу та громадянство, але не передаючи його у руки члену виборчої комісії. Виборець самостійно має перегортати сторінки документу для повного ознайомлення з його даними членами виборчої комісії. Не треба передавати документ в руки, тому що це дотики, а вірус передається і через такий контакт", - сказав Степанов.

Він зазначив, що усі особи, які забезпечують виборчий процес та перебувають у виборчих комісіях для голосування, зобов'язані бути у захисних масках або респіратори та захисному щитку.

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За словами міністра, у разі виявлення COVID-19 у одного із членів виборчої комісії, всі інші члени комісії можуть продовжувати працювати, якщо у них немає ознак респіраторної хвороби та вони не мали контакту з хворим без засобів захисту.

Степанов додав, що на кожній виборчій дільниці мають бути встановлені урни для використаних засобів захисту. Також на спеціальних виборчих дільницях можуть встановлюватися додаткові протиепідемічні заходи.