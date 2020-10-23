Порошенко назвав головні завдання для України в боротьбі з РФ: прискорення інтеграції в ЄС і НАТО, посилення санкцій, посилення армії

П’ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко представив чіткі рекомендації щодо зміцнення позицій України в протистоянні з Росією.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це Порошенко заявив під час Київського Форуму з безпеки.

"По-перше, надзвичайно важливою є внутрішня згуртованість, єдність, довіра з боку партнерів. По-друге, життєво важливо подвоїти темпи нашої інтеграції до європейської та євроатлантичної спільноти. Хоча зараз Україна тупцює на місці. Адже це вимога Конституції, яку ми спільно зробили в 2019-му році", – нагадав п’ятий Президент.

"По-третє, посилити координацію зусиль з міжнародними партнерами і виходити проти Російської Федерації з об’єднаною чіткою позицією всієї нашої коаліції. Варто готуватися до того, що РФ зараз готова до згортання діалогу із Заходом. Росія ставатиме все менш зговірливою, тому швидких результатів не буде, і не треба дурити людей", – застерігає Порошенко.

Також читайте: Країни "нормандської четвірки" і США повинні вимагати від РФ підписання договору з гарантіями повернення окупованих територій України, - Яценюк

Лідер "Європейської Солідарності" висловив надію, що після президентських виборів до мирного процесу активно підключаться Сполучені Штати Америки.

"Слід відновити переговори щодо дорожньої карти Мінських угод. Наполягати на виведенні російських військ та зброї з території України, відновлення контролю над кордоном, започаткування миротворчої місії ООН. У 2017-му році ми, нарешті, отримали згоду всіх учасників процесу. Кордон на першому етапі має бути перекритий миротворцями з мандатом Ради Безпеки ООН", – переконаний п’ятий президент.

"Треба посилювати режим санкцій проти Росії. Потрібне подальше зміцнення нашої стійкості у відсічі російської агресії: забезпечити успіх у впровадженні реформ, зокрема у сфері верховенства права, антикорупційної політики, фінансово-економічної стабільності; незалежність СБУ, конкурси при формуванні державної служби. Все, що зараз "зелена влада" зруйнувала", – наголошує Порошенко.

Крім того, Порошенко додав, що потрібна оборонна летальна зброя для переозброєння і посилення армії.

Також читайте: "Якщо раптом РФ зважиться на ескалацію, отримає потужну відсіч", - Данілов

" Не треба обмежуватись Джавелінами та турецькими бойовими дронами, які були закуплені нашою командою. Треба перейти до посилення протиповітряної оборони, до закупівлі ЗРК Петріот, тому що треба бути готовим до повітряного удару РФ. Нам потрібне високоточне озброєння, засоби радіоелектронної боротьби", - підкреслив лідер "Європейської Солідарності".