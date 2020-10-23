"Є завдання - зробити п'ять медичних містечок по Україні", - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський озвучив намір побудувати п'ять медичних містечок по Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це Зеленський заявив під час робочого візиту на Донеччину.

Президент зазначив, що наявність висококваліфікованих лікарів і сучасного обладнання - запорука надання якісної медичної допомоги.

"У нас є завдання - зробити п'ять медичних містечок по Україні. Ми їх зробимо", - підкреслив Зеленський.

При цьому президент акцентував увагу на необхідності пошуку і позабюджетних шляхів фінансування для будівництва всього містечка одночасно, а не поступово, чергами протягом декількох років.

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