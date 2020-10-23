Путін хоче не просто відновити СРСР, його мета - відновлення тюрми народів, - Яценюк

Або Україна об'єднується і захищає свої цінності і стає сильнішою, або диктаторські режими стануть сильнішими і будуть поневолювати народи вільного світу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ході Київського безпекового форуму заявив експрем'єр-міністр Арсеній Яценюк.

"Боротьба України за свою свободу надихнула наших білоруських братів і друзів. Незважаючи на те, що авторитарний режим Лукашенка винищував все, що мало хоча б найменші паростки свободи, - ця свобода все одно пробилась крізь бетон, яким Лукашенко намагався закатати Білорусь", - наголосив Арсеній Яценюк.

Яценюк підкреслив, що зараз як ніколи потрібна підтримка народу Білорусі і додав, що вітає рішення західних партнерів ввести санкції проти білоруського режиму: "Спочатку були сумніви, чи вводити санкції. Ми не можемо сумніватися тоді, коли боремося за правду, коли ми боремося за свободу та волю народу".

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"Ми як Україна дуже добре знаємо, що таке боротьба за свободу. Ми знаємо, що таке Небесна Сотня, яка боролася і виборола свободу на Майдані. Ми знаємо, що таке Небесні Тисячі українських військових, які стали щитом проти російської навали і захистили Україну. Ми як Україна знаємо, наскільки важлива підтримка тих, хто борються", - підкреслив Яценюк.

За словами експрем'єра, Росія і Путін не змінили своїх планів: "Путін поставив ключову мету – не просто відновлення Радянського Союзу. Мета Володимира Путіна – це відновлення тюрми народів. І в цю тюрму він хоче посадити український народ, грузинів, білорусів. Він мріє в цю тюрму посадити Балтійські країни. Він мріє про те, щоб розподілити по-новому світ".

Яценюк додав, що західний світ уже сьогодні повинен знайти відповідь на питання, що робити з Росією.

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З огляду на те, що Путін говорив на Валдаї, він шукає підтримки в Китаї. Або ми як вільний світ об’єднуємося і захищаємо наші цінності і стаємо сильні, або тоді диктаторські авторитарні режими стануть сильні і будуть поневолювати народи вільного світу", - наголосив ексглава уряду.