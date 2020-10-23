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Путін хоче не просто відновити СРСР, його мета - відновлення тюрми народів, - Яценюк

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Путін хоче не просто відновити СРСР, його мета - відновлення тюрми народів, - Яценюк
Або Україна об'єднується і захищає свої цінності і стає сильнішою, або диктаторські режими стануть сильнішими і будуть поневолювати народи вільного світу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ході Київського безпекового форуму заявив експрем'єр-міністр Арсеній Яценюк.

"Боротьба України за свою свободу надихнула наших білоруських братів і друзів. Незважаючи на те, що авторитарний режим Лукашенка винищував все, що мало хоча б найменші паростки свободи, - ця свобода все одно пробилась крізь бетон, яким Лукашенко намагався закатати Білорусь", - наголосив Арсеній Яценюк.

Яценюк підкреслив, що зараз як ніколи потрібна підтримка народу Білорусі і додав, що вітає рішення західних партнерів ввести санкції проти білоруського режиму: "Спочатку були сумніви, чи вводити санкції. Ми не можемо сумніватися тоді, коли боремося за правду, коли ми боремося за свободу та волю народу".

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"Ми як Україна дуже добре знаємо, що таке боротьба за свободу. Ми знаємо, що таке Небесна Сотня, яка боролася і виборола свободу на Майдані. Ми знаємо, що таке Небесні Тисячі українських військових, які стали щитом проти російської навали і захистили Україну. Ми як Україна знаємо, наскільки важлива підтримка тих, хто борються", - підкреслив Яценюк.

За словами експрем'єра, Росія і Путін не змінили своїх планів: "Путін поставив ключову мету – не просто відновлення Радянського Союзу. Мета Володимира Путіна – це відновлення тюрми народів. І в цю тюрму він хоче посадити український народ, грузинів, білорусів. Він мріє в цю тюрму посадити Балтійські країни. Він мріє про те, щоб розподілити по-новому світ".

Яценюк додав, що західний світ уже сьогодні повинен знайти відповідь на питання, що робити з Росією.

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З огляду на те, що Путін говорив на Валдаї, він шукає підтримки в Китаї. Або ми як вільний світ об’єднуємося і захищаємо наші цінності і стаємо сильні, або тоді диктаторські авторитарні режими стануть сильні і будуть поневолювати народи вільного світу", - наголосив ексглава уряду.

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Топ коментарі

  • Gregory Mihelson
    Я Яценюка понимаю и поддерживаю!!
  • Reagan Bush
    Поэтому при тебе, премьер министре, в Украине спокойно работала путинская криминальная фирма тедис?
  • Шрек Баблокат
    я читал расиянскую статистику по население и приплоду расийского быдло скота, и вот многие расиянские ученые и эксперты, сходятся в одной мысли, что к 2035 году на Расии возникнет ситуация, когда количество рускавага населения сравняется по числу с количеством нерускавага населения и нерусскими мигрантами (примерно 50 на 50 с небольшими колебаниями)..
    причина такой тенденции: естественная убыль исконно рускавага населения по причине плохой экологии, плохой медицины, алкоголизм, наркомания, криминал, военные потери..
    в то же время, мигранты это в основном азиаты и тюрки, которые даже чрез три поколения не рисифицируются, а их количество на Рассии увеличивается с каждым годом..
    поэтому, одной из причин нападения на Украину, была цель захватить 40 млн украинцев, затем рисифицировать их и таким образом "рускиймир" получал дополнительный ресурс для поддержания доминирующего положения "рускавага мира" над не русским населением..
    а теперь, "рускиймир" трещит по швам, и будущее Рассиюшки в Аллахе, а русские будут денацифицированны и насильно превращены в мусульман..
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