COVID-19 забрав життя подружжя-медиків, які працювали в реанімаційному відділенні м.Тараща. У них залишився 13-річний син

У місті Тараща під Києвом від коронавірусу померли чоловік і жінка-медики - медсестра місцевої поліклініки та лікар-анестезіолог місцевого реанімаційного відділення. У них залишився син, 13-річний Антон, який перебував на апараті ШВЛ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це в ефірі шоу "Право на владу" розповіла ведуча Наталія Мосейчук. Відповідне відео опубліковано на YouTube-каналі програми.

Як повідомила ведуча, трагедія трапилася 10-11 жовтня. За її словами, коли хлопець прокинувся, отямився - йому сказали, що немає обох батьків. Він відповів, що Бога не існує.

Мосейчук звернулася до президента Володимира Зеленського з приводу трагічної загибелі двох батьків-лікарів від коронавірусу. Вона попросила взяти під особистий контроль долю їхнього сина, а також справи всіх лікарів, з якими сталося лихо під час пандемії.

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Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов зазначає, що де-не-де медики, які лікують хворих COVID-19, працюють "на межі людських можливостей".

Президент Асоціації анестезіологів України, експерт МОЗ Сергій Дубров заявив, що в українських лікарнях може не вистачати медиків, якщо кількість хворих COVID-19 щодня буде збільшуватися до 9-12 тис. Він уточнив, що зараз в Україні для надання допомоги пацієнтам з COVID-19 задіяні 2 тис. 714 лікарів-анестезіологів (кожен третій лікар-анестезіолог, який працює в країні) і понад 15 тис. лікарів інших спеціальностей.