Польща запроваджує локдаун через спалах COVID-19

У Польщі вирішили посилити карантинні обмеження через масштабний спалах коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "24 канал" з посиланням на TVN24.

"Ресторани, кафе і бари не зможуть працювати так, як раніше. Вони можуть пропонувати їжу і напої тільки на винос", - пояснив заборону для закладів громадського харчування прем'єр Польщі Матеуш Моравецький.

Крім того, вводиться заборона збиратися в групах, що складаються з більш ніж 5 осіб, якщо не йдеться про членів однієї сім'ї.

Також школярів відправляють на дистанційне навчання. Досі навчальні заклади відвідували тільки учні 1 - 3 класів, інші школярі вчилися дистанційно.

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"Ситуація залишається складною, динамічною. Ми повинні діяти рішуче. Нас дуже турбує темп приросту, його потрібно зупинити", - пояснив рішення про введення локдауну Моравецький.

Жорсткий карантин вводиться на два тижні з можливістю продовження з урахуванням ситуації з коронавірусом. Якщо нинішні заходи не дадуть результату, то уряд Польщі не виключає закриття кордонів і інші радикальні дії.