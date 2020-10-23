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Польща запроваджує локдаун через спалах COVID-19

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Польща запроваджує локдаун через спалах COVID-19
У Польщі вирішили посилити карантинні обмеження через масштабний спалах коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "24 канал" з посиланням на TVN24.

"Ресторани, кафе і бари не зможуть працювати так, як раніше. Вони можуть пропонувати їжу і напої тільки на винос", - пояснив заборону для закладів громадського харчування прем'єр Польщі Матеуш Моравецький.

Крім того, вводиться заборона збиратися в групах, що складаються з більш ніж 5 осіб, якщо не йдеться про членів однієї сім'ї.

Також школярів відправляють на дистанційне навчання. Досі навчальні заклади відвідували тільки учні 1 - 3 класів, інші школярі вчилися дистанційно.

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"Ситуація залишається складною, динамічною. Ми повинні діяти рішуче. Нас дуже турбує темп приросту, його потрібно зупинити", - пояснив рішення про введення локдауну Моравецький.

Жорсткий карантин вводиться на два тижні з можливістю продовження з урахуванням ситуації з коронавірусом. Якщо нинішні заходи не дадуть результату, то уряд Польщі не виключає закриття кордонів і інші радикальні дії.

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    а у них жеж еще и ковидные деньги не вкатывали в дороги...
    да и медицина наверное не ниществует...
  • Anton Ivanovich
    Зато у нас вводили коли хворих було до сотні.
    Зато коли 7500 то вже нікому то не цікаво.
  • Рома Ровенский 36200534
    Лажа какая-то в статье.
    "До сих пор учебные заведения посещали только ученики 1 - 3 классов, другие школьники учились дистанционно" - сын (7-й класс) с начала учебного года ходит в школу.
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